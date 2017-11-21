قطر للتأمين تجدد رخصة العمل في أبوظبي

قالت شركة قطر للتأمين، اليوم الثلاثاء، إنها جددت رخصة مزاولة العمل لفرع الشركة في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، بعد أكثر من شهرين من إعلانها أنها ستتوقف عن ممارسة النشاط هناك بسبب الأزمة السياسية في المنطقة.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة، أن الفرع سيستمر في “مزاولة النشاط المعتاد”. ويعد ذلك تحولًا واضحًا في موقف الشركة؛ التي أعلنت في سبتمبر/ أيلول أنها غير قادرة على تجديد ترخيص مزاولة النشاط في العاصمة الإماراتية، بسبب الوضع السياسي في المنطقة.

ولم يتسن الوصول للشركة للتعقيب على أسباب تمكنها من تجديد الترخيص.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في الخامس من يونيو/ حزيران.

وأوضحت قطر للتأمين في بيان للبورصة في سبتمبر/ أيلول، أن فرعها كان يزاول أعمال التأمين منذ 2002، وكانت الشركة “تكتتب من إجمالي أقساط تأمين متنوعة تقدر بنحو 110 ملايين ريال (30.2 مليون دولار) سنويا”.