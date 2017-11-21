اقتراح نيابي بتجنيس 4 آلاف من “البدون” في الكويت العام المقبل 2018

تقدم النائب في مجلس الأمة الكويتي، عسكر العنزي، باقتراح إلى مجلس الأمة يقضي بتجنيس 4 آلاف من “البدون” الذين تطلق عليهم السلطات “المقيمين بصورة غير قانونية”، في العام المقبل 2018، بعد أن تحفظت الحكومة على تجنيسهم خلال العام الجاري بحجة صعوبة تجنيس هذا العدد دفعة واحدة.

وطالب العنزي بضرورة تمرير الاقتراح فور الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة، بعد تسرب أنباء عن اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية على حل الملفات العالقة التي أدت إلى استقالة الحكومة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد تهديد بعض النواب في مجلس الأمة باستجواب بعض الوزراء.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية، عن النائب العنزي قوله إنه “لابد من الإسراع في تجهيز اقتراح تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه لعام 2018 لتتسنى لنا إحالته إلى جلسات مجلس الأمة فور تشكيل الحكومة، وبعد أن يأخذ الاقتراح دورته في اللجان البرلمانية”.

وكان مجلس الكويتي قد أقر عام 2000 قانونًا ينص على تجنيس ألفي شخص من “البدون” سنويًا، إلا أن هذا القانون لم يتم تطبيقه بشكل فعلي.

ويعتبر ملف تجنيس “البدون”، الذي عاد إلى الواجهة قبل أشهر ليتصدر اهتمامات الكويتيين ونوابهم وحكومتهم، من الملفات العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي قالت مصادر إنه تم الاتفاق على حلها.

وتقدر السلطات الكويتية عدد “البدون” الكامل بنحو 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثير منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.

وأنهى الجهاز المركزي في العام 2015 دراسة نحو 32 ألف حالة بالفعل، وخلص إلى تحديد نحو 8 آلاف شخص منهم ممن يستحقون منحهم الجنسية الكويتية، فيما بقي العدد الأكبر منهم خارج نطاق عمل الجهاز. ولم يمنح حتى المستحقين الجنسية الكويتية لحد الآن.