البرلمان الكويتي يقترب من تشريع يمنح الإعلام المرئي مزيدًا من الحريات

ينتظر الوسط الإعلامي الكويتي تعديلًا تشريعيًا جديدًا لقانون الإعلام المرئي والمسموع، يرفع عن القناة الفضائية والمذيع مسؤولية ما يقوله أي ضيف.

وأفادت صحيفة “الأنباء” بأنّ اللجنة التشريعية في البرلمان الكويتي أقرّت تعديلات على قانون “المرئي والمسموع”.

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة النائب أحمد الفضل القول إن مقترح التعديلات يقضي بألا يتحمل المُعد والمذيع والمخرج ومالك القناة ما يقوله الضيف على الهواء مباشرة.

وأضاف النائب الكويتي أن اللجنة ناقشت اقتراحًا آخر لتعديل القانون لوضع رسم أو حد مالي على جرائم “المرئي والمسموع” كما هو الحال في قانون المحكمة الدستورية.

واعتبر الفضل أن “القانون الحالي للمرئي والمسموع سيء جدًا ويكبل الحريات ويضع محاذير ويغرم القنوات نتيجة ما يقوله الضيف، وقررنا الفصل بين مرتكب الخطأ على الهواء ومسؤولية القناة تكون عند إعادة البث الذي يعد خطأ واضحًا”.