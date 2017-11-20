الجبير: هذه النتائج الإيجابية تحققت بعد مقاطعة قطر

كشف وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن ما اعتبرها أمورًا إيجابية تحققت حتى الآن منذ مقاطعة قطر التي وصفها بأنها تعد “أمرًا صغيرًا جدًا”، مقارنة مع قضايا أخرى أكثر أهمية.

ووفقًا لموقع العربية فقد قال الجبير في حديث لرؤساء تحرير صحف مصرية إن قطر قامت بأمور عدة بعد المقاطعة حيث “وقعت مذكرة تفاهم مع أمريكا عن تمويل الإرهاب التي كانت ترفض توقيعها منذ سنوات، كما سمحت لمسؤولين أميركيين بأن يكونوا في البنوك القطرية، وغيّرت قوانينها لتسمح باستلام أدلة من خارج قطر حيث كانت ترفض في السابق، كما قلّصت الدعم لمنظمات متطرفة في سوريا وليبيا ما يساعد في إيجاد حل سلمي، كما قلّصت الدعم لحماس ما فرض على الحركة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية”.

وتابع بقوله إن “كل هذا شيء إيجابي، لكن ماذا يفعلون بشأن وجود أشخاص لديهم يدعون للإرهاب، والكراهية التي تبث عبر القنوات الإعلامية القطرية، وكذلك التدخل في شؤون الدول؟”.

ولفت الجبير إلى أن قضايا مثل”الخطر الإيراني على الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، والأزمة السورية، وليبيا، واستقرار اليمن، والتنمية الداخلية وتطبيق رؤية 2030 في المملكة، والإصلاح” تمثل أولوية أهم من الأزمة مع قطر.

وأكد الجبير في حديثه الذي جاء على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية بالقاهرة، أن “الدول المقاطعة أرسلت رسالة لقطر بأن تلتزم بعدم دعم الإرهاب وتمويله، وكانت مطالب الرباعي العربي في 6 مبادئ، لكن القطريين ينكرون وجود أي مشكلة لديهم، ونحن نطالبهم بأن يتركوا مرحلة الإنكار ويبدأوا مرحلة إعادة النظر وحل مشاكلهم”.

ولفت إلى أن بلاده “لا تريد إلا الخير لهم، فلا يجب أن يتدخلوا في الشؤون الداخلية للدول أو إيجاد منصات لأشخاص يبررون العمليات الانتحارية، أو استضافة أشخاص متورطين في تمويل الإرهاب، ولا زالوا يجمعون أموالاً ويرسلونها للإرهابيين، أو وجود عناصر إرهابية تعمل داخل قطر بما فيها الإخوان المسلمين”.

وأشار إلى أن “القطريين يقولون إن إجراءاتنا هذه حصار، لكن الحصار يعني وجود طائرات حربية فوق الأجواء القطرية وسفن حربية، ونحن نقول مقاطعة، وقلنا إذا استمروا على النهج لن نتعامل معهم، الآن قطر تفعل كل شيء عدا الاعتراف بالمشكلة، مشددًا على أن الاعتراف بالمشكلة ليس خطأ فهو أمر إيجابي لأنه أول خطوة في طريق الحل”.