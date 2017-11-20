الرئيس العراقي يصل الكويت في زيارة رسمية

وصل الرئيس العراقي فؤاد معصوم ، اليوم الاثنين، إلى دولة الكويت في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا، يلتقي فيها أمير الكويت، الشيخ صبح الأحمد الجابر الصباح.

وذكر بيان، صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية، أن الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، استقبل الرئيس فؤاد معصوم في المطار الأميري استقبالًا حافلًا عُزف خلاله النشيدان الوطنيان لجمهورية العراق ودولة الكويت.

وأوضح البيان، أن تلك الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ويضم وفد رئيس الجمهورية العراقي وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، ووزير الداخلية قاسم الأعرجي، ووزيرة الصحة عديلة حمود، ورئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي، وعددًا من المسؤولين الآخرين.