وزير الدفاع القطري يفجر مفاجأة بشأن علاقة بلاده مع مصر

فجر وزير الدفاع القطري خالد العطية، مفاجأة غير متوقعة بشأن ما قال إنه “أطراف خارجية” لم يسمها، تتسبب في عرقلة تحسن علاقة بلاده مع مصر.

جاء ذلك خلال مقابلة معه ضمن برنامج “الحقيقة”، الذي يبثه تلفزيون قطر الرسمي، مساء الأحد.

وأضاف العطية، أنه “كلما بنينا جسورًا للتقارب مع مصر يتدخل طرف آخر لإفساد ذلك، بسبب وجود أجندات خاصة”.

ولفت إلى أن “التزام قطر تجاه مصر مستمر، دون تأثر، لاعتقادنا أنها يجب أن تكون قوية”.

وتتناقض هذه التصريحات -وفقا لمراقبين- مع إصرار الدوحة على دعم الإخوان منذ البداية، وإنفاقها المليارات على أذرع إعلامية متعددة تهاجم باستمرار الحكومة المصرية.

سوريا

وتطرق العطية خلال اللقاء للشأن السوري، مشددًا على أن “قطر لم تدعم أي فصيل متشدد، والاتهامات بأننا ندعم الإرهاب باطلة”.

ويتناقض هذا التصريح مع حديث الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس وزراء قطر السابق الذي أقر بدعم الدوحة لجبهة النصرة، الشهر الماضي.