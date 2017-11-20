نائب وزير الخارجیة الكويتي: امتناعنا عن قرار يدين إيران ليس بالجديد والوقت مازال متاحا أمام القمة الخليجية

قال نائب وزير الخارجیة الكويتي خالد الجار الله إن امتناع الكويت عن التصويت على قرار في الأمم المتحدة يدين إيران ليس بجديد وإنه سبق أن اتخذ سابقًا، وأضاف أنه لا يوجد موقف عربي أو خليجي موحد حتى تكون الكويت في إطاره، مشيرًا إلى أن الكويت عبرت حيال هذا الموضوع عن قناعتها.

وعن مصير القمة الخليجية في الكويت كشف الجار الله أنه لا جديد في موضوع القمة، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام كويتية نقلاً عن الجارالله الذي كان يرد على أسئلة الصحفيين على هامش مشاركته في حفل سفارة سلطنة عمان بمناسبة العيد الوطني للسلطنة.

وأوضح الجار الله أن القمة يسبقها عادة عقد اجتماع وزاري وتحضيري والوقت مازال متاحًا مشيرًا إلى أن المجلس يمر بمرحلة صعبة وهو يمرض ولكنه لا يموت.

وشاركت الكويت في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، الذي أكد فيه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات على المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مؤكدًا دعم كافة الإجراءات التي يتخذونها للحفاظ على أمنهما وسلامتهما واستقرارهما.

وعلى صعيد زيارة الرئیس العراقي فؤاد معصوم المرتقبة للكويت أعرب الجار الله، عن أمله في التوصل إلى حل عاجل بملف التعويضات الكويتیة إثر الغزو العراقي في العام 1990.

وقال الجار الله في تصريحات صحفية: “ما يزال النقاش مستمرًا مع العراق، ونأمل التوصل إلى حل هذه القضية”.

وشدد المسؤول الكويتي على أن العلاقات الكويتية العراقية يسودھا التفاھم والاحترام، وأن الكويت تتطلع لبحث ما يسھم في تعزيز ھذه العلاقة.