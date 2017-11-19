الكويت تفرج عن 50 وافدًا سوريًّا وتلغي قرار إبعادهم

أفرجت السلطات الكويتية عن 50 وافدًا سوريًّا صدر بحقهم قرار إبعاد إلى بلادهم بعد إلقاء القبض عليهم إثر قضايا تغيب وقضايا مرورية ومخالفة قانون الإقامة.

ووافقت وزارة الداخلية الكويتية على الإفراج عن المبعدين بعد كفالة شخصية تقدم بها كفيل كويتي نظرًا للأوضاع الراهنة في سوريا، على أن يتم وضع قيد أمني على المفرج عنهم حتى تنتهي الأزمة السورية، وعليهم أن يراجعوا إدارة الإبعاد شهريًا للتوقيع بصفة شخصية.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أنه سيتم “دراسة أوضاع السوريين الآخرين الصادر بحقهم قرارات إبعاد”.

يشار إلى أن منظمة “كافي” لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان العاملة في الكويت، قالت في مايو/أيار الماضي إن السلطات السورية أعدمت 4 وافدين سوريين أبعدتهم الكويت.

ويبلغ عدد الوافدين السوريين في الكويت نحو 140 ألفًا ويعدون ثاني أكبر جالية عربية بعد الوافدين المصريين.