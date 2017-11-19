الرئيس العراقي يصل الكويت غدًا في زيارة رسمية

أفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، اليوم الأحد، بأن الرئيس العراقي فؤاد معصوم سيصل إلى الكويت يوم غد.

وأضافت أنه سيقوم، على رأس وفد رسمي، بزيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وصرحت مصادر كويتية، بأن الكويت ستستضيف في الربع الأول من العام المقبل، مؤتمرًا للمانحين لإعادة إعمار المناطق العراقية المحررة من تنظيم داعش.

وكانت الرئاسة العراقية أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي أن معصوم تلقى دعوة رسمية من أمير الكويت لزيارة بلاده، وأن أمير الكويت أكد في الدعوة “أهمية هذه الزيارة لما ستمثله من فرصة جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين”.