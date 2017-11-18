اعتر اف من الدوحة بحجمها الإقليمي.. بن عبدالرحمن يثير السخرية بوصفه قطر بأنها “ساندويتش”

أثار وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، موجة سخرية واسعة بعد أن وصف بلاده بـ”الساندويتش”، في أول اعتراف، وإقرار رسمي من الدوحة بحجم وقدرة البلد الخليجي الصغير في لعب دور خارجي.

ولقيت تصريحات الوزير القطري، التي أدلى بها لمحطة “MSNBC” الأمريكية، ردود فعل واسعة بسبب كونها مؤشرًا على توجه الدوحة لإعلان عدم قدرتها على تحدي جيرانها الخليجيين مجددًا، إضافة للسخرية، التي تسبب بها مصطلح “ساندويتش”، الذي استخدمه الوزير القطري.

وأبدى كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا مع تصريحات الوزير القطري، حيث شارك الكثيرون بوسم #قطر_ساندويتش، عبر موقع التواصل الأوسع في الخليج “تويتر”، إذ تحولت معظم التغريدات إلى الأسلوب الساخر أكثر من التحليل السياسي.

وكتب بدر الحربي في سياق آخر لكنه ساخر أيضًا “#قطر_ساندويتش واحد ساندويتش قطري صغير جدًا جدًا جدًا”، وهي تغريدة تحمل إشارة واضحة لتصريحات حديثة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي وصف الأزمة مع قطر بأنها “صغيرة جدًا جدًا جدًا”.

#قطر_ساندويتش

واحد ساندويتش قطري صغير جدا جدا جدا ???????? pic.twitter.com/R0G3eu3lYm — بدر الحربي ???????? (@bedro22) November 17, 2017

بدوره قال فواز الزهراني‏ في تعليقه على الوسم “#قطر_ساندويتش عندهم الوجبة، وجوعان وموزة، واليوم ساندويتش، هذي دولة ولا كشك وجبات سريعة”.

وسخرت المغردة نوف الغذامي‏ من تصريحات الوزير القطري بقولها: “#قطر_ساندويتش انتبهوا من الشيخ جوعان لا ينقلب عليكم، و ياكلكم”.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيوالماضي، متهمةً إياها بدعم “الإرهاب”، وإثارة القلاقل، والفوضى في دول المنطقة، وهو ما تنفيه الدوحة وتقول: “إن اتهامات جيرانها الخليجيين، ومطالبتهم لها بالتراجع عن سياستها الخارجية تمس سيادتها”.