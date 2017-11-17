اتساقًا مع وجهة نظر طهران.. قطر تعلن موقفها من أزمة لبنان

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، يوم الجمعة، في واشنطن:” إن السعودية تريد إخضاع لبنان مثلما تحاول الأمر ذاته مع بلاده”، في موقف جديد يتسق مع موقف إيران من الأزمة التي تمر بها لبنان منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وقال الوزير القطري خلال لقاء مع الصحافة في واشنطن، حيث يقوم بزيارة من بضعة أيام: “إن الرياض تريد إجبار الدول الصغيرة على الانصياع”، على حد وصفه.

وتابع الوزير القطري: “نقدّر كثيرًا الدور الذي تلعبه إدارة دونالد ترامب في محاولتها التوصل إلى حل وتشجيع الأطراف على الحوار”.

وفي حديث يتماهى مع تصريحات المسؤولين الإيرانيين، ندد الوزير القطري بما قال إنه “تضاعف الأزمات في اليمن ولبنان وقطر”، ملقيًا المسؤولية على الرياض، وختم قائلًا: “إن هذا الطريق محفوف بالمخاطر بالنسبة للمنطقة”.