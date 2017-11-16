محكمة ألمانية تحكم لصالح “الخطوط الجوية الكويتية” برفضها نقل شخص إسرائيلي

أصدرت محكمة ألمانية، اليوم الخميس في فرانكفورت، حكمًا مفاده أن شركة الخطوط الجوية الكويتية غير ملزمة بنقل مسافر إسرائيلي على متن طائراتها، ما دامت القوانين المحلية تنص على ذلك.

ورفضت المحكمة الابتدائية في مدينة فرانكفورت الألمانية دعوى أحد الركاب ضد شركة الطيران الكويتية، التي اتهمها بالتمييز ضده لقرارها عدم نقله على أحد خطوطها.

وكان صاحب الدعوى حجز رحلة من فرانكفورت إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، وتتضمن التوقف مؤقتًا في الكويت، التي لا تعترف بإسرائيل.

وحين علمت الشركة أن الراكب يحمل الجنسية الإسرائيلية، ألغت رحلته مستندة إلى قانون صدر في العام 1964 يحظر عقد الاتفاقيات مع المواطنين الإسرائيليين.

وقالت محكمة فرانكفورت، في مسوغات الحكم ، إنه ليس من المعقول بالنسبة لشركة طيران “أن تفي بعقد إذا كان في ذلك انتهاك لقانون سارٍ في دولتها، بما قد يعرضها للعقوبة في بلادها”.

كما رفضت المحكمة دعوى بالتعويض عن الضرر، وذلك بسبب عدم تحديد حجم هذا الضرر بدقة.

وأوضحت المحكمة أن قانون مكافحة التمييز يسري فقط إذا وقع الضرر على شخص بسبب جنسه، أو عرقه، أو دينه، مؤكدة أنه لا يدخل في تلك العناصر عنصر الجنسية.