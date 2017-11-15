أمير قطر يلتقي أردوغان للمرة الثالثة منذ بداية أزمة الدوحة

التقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الدوحة، اليوم الأربعاء، وبحث معه القضايا الإقليمية، في ثالث لقاء بينهما منذ اندلاع الأزمة مع دول المقاطعة في حزيران/يونيو الماضي.

ورافق أردوغان في زيارته للقاعدة، خالد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع القطري، ورئيس هيئة الأركان التركية الفريق أول خلوصي أكار، وعدد من الوزراء الأتراك.

ووقع الجانبان عددًا من اتفاقيات التعاون الثنائي، بمشاركة الرئيس التركي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بعد اجتماع ثنائي بينهما، وانعقاد أعمال اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وزار أردوغان قطر في تموز/يوليو ضمن جولة إقليمية شملت السعودية، بينما كانت تركيا في منتصف أيلول/سبتمبر أولى وجهات أمير قطر الخارجية منذ اندلاع الأزمة.

وتضع الأزمة تركيا في موقف حساس كونها تسعى إلى تحقيق توازن بين تحالفها الاستراتيجي مع قطر والحفاظ على علاقتها مع دولة إقليمية رئيسة كالسعودية.

وشيّدت تركيا سريعًا قاعدة عسكرية في قطر فور اندلاع الأزمة، وتفيد تقارير بتواجد 150 عسكريًا تركيًا هناك، وإغلاق هذه القاعدة أحد الشروط التي تطلبها الدول الأربع من قطر لرفع العقوبات ضدها، الأمر الذي ترفضه الدوحة حتى الآن.