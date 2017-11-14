البحرين تنقل تأشيرات زيارة القطريين إلى نطاق الزوار الأجانب عن مجلس التعاون الخليجي

بدأت السلطات البحرينية، عبر إدارة الهجرة والجوازات والجنسية، بتفعيل الإجراءات الخاصة بمنح تأشيرات زيارة للقطريين، لمملكة البحرين.

ويظهر موقع إدارة الهجرة، أنه تم نقلها من نطاق مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إلى نطاق الزوار الأجانب من باقي دول العالم، الذين يسمح لهم بتقديم طلب على تأشيرة زيارة إلكترونية على الموقع، بحسب ما ذكرت صحيفة الأيام البحرينية، على موقعها الإلكتروني.

وتقرر فرض رسوم مماثلة لباقي التأشيرات العادية، وهي 9 دنانير، مع الالتزام ببعض الشروط الخاصة بمنح التأشيرة، وهي، تقديم صورة من جواز سفر ساري المفعول لمقدم الطلب، ونسخة من تذكرة العودة، بالإضافة لصورة عن حجز فندق في البحرين، ويمكن استبدال ذلك حال كان المتقدم سيقيم مع بحريني، بأن يقدم نسخة من البطاقة السكانية الخاصة به، ونسخة من كشف الحساب البنكي باسم الزائر خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة، مع رصيد لا يقل عما يعادل 300 دينار بحريني.

وتستخدم التأشيرة مرة واحدة فقط، لدخول واحد، ويمكن تمديد هذه التأشيرة في مكتب شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، بدفع رسوم التمديد.