“بنك قطر الأول” يبيع كامل حصته في شركة “أمانات” القابضة الإماراتية

أعلن “بنك قطر الأول”، الثلاثاء، عن بيعه كامل حصته في شركة “أمانات” القابضة التي تستثمر في الرعاية الصحية والتعليم، وتتخذ من الإمارات مقراً لها، بقيمة 150 مليون درهم إماراتي (41 مليون دولار).

وقال البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمُدرج في بورصة الدوحة، في بيان، إن إحدى الشركات التابعة له “أسترو إيه دي كايمن” والمؤسسة في جزر الكايمن، قامت ببيع كامل حصتها (5 %) في ” أمانات” المدرجة في سوق دبي المالي.

واليوم أظهرت بيانات سوق دبي، اختفاء ملكية “أسترو إيه دي كايمن” بعد أن كانت 5 % بما يعادل 125 مليون سهم في “أمانات”.

والصفقة المذكورة، ليست الأولى من جانب الشركات القطرية في الإمارات بعد الأزمة الخليجية الأخيرة.

ففي سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت شركة قطر للتأمين، المدرجة في بورصة الدوحة، إنها ستغلق فرعها الذي يزاول أعمال التأمين منذ 2002 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي؛ نظراً للأحداث السياسية السائدة في المنطقة.

وفي الـ 5 من يونيو/ حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

وتأثر الاقتصاد المحلي القطري، خلال الأيام الأولى للحصار والمقاطعة التي تعرضت لهما قطر الشهر الماضي، قبل أن تنفذ الدوحة رزمة إجراءات وتدابير أعادت الوضع الطبيعي لأسواقها.