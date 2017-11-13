أرامكو السعودية تستأنف ضخ النفط إلى البحرين

قالت شركة أرامكو السعودية اليوم الإثنين، إنها استأنفت بالكامل ضخ النفط الخام إلى البحرين بعد انفجار أدّى إلى إغلاق خط الأنابيب الرئيس.

وقالت أرامكو في بيان إنه “تم استئناف أعمال التشغيل وضخ الزيت الخام والوصول إلى طاقة الضخ المستهدفة من محطة الضخ بالظهران إلى مصفاة شركة بابكو بمملكة البحرين”.

ويجري نقل النفط إلى البحرين عبر خط الأنابيب البالغ طوله 55 كيلومترًا والذي يعمل بطاقة 230 ألف برميل يوميًا.

وقالت البحرين إن انفجارًا تسبب في حريق بخط أنابيبها الرئيس يوم الجمعة ناتج عن “عمل إرهابي خطير”، وربطت الهجوم غير المسبوق بخصمها اللدود إيران التي تنفي أي دور لها في الاضطرابات بالمملكة.