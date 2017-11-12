زلزال عنيف بالعراق يحدث هزات أرضية بالكويت والإمارات وشمال السعودية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب العراق اليوم الأحد على مسافة 103 كيلومترات جنوب شرقي مدينة السليمانية.

وكانت الهيئة قالت في البداية إن قوة الزلزال 7.2 درجة لكنها عدلتها إلى 7.3 درجة.

وبالإضافة لمناطق واسعة بالعراق، شعر سكان الكويت ومناطق بالإمارات وشمال السعودية، بهزات أرضية، جراء الزلزال.

وتشير درجة 7.3 إلي أن قوة الزلزال عنيفة ومدمرة.

وقال المختص والمتنبئ الجوي العراقي صادق عطية في بيان إن الهزات الأرضية ضربت أغلب مناطق العراق الشمالية والوسطى.

وشهدت بعض المدن العراقية التي ضربتها الهزة انقطاعًا للتيار الكهربائي وهلعًا لدى المواطنين بسبب عدم تعاملهم سابق مع الهزات الأرضية.

وفي محافظة كركوك شرعت المساجد بقراءة الأدعية، فيما انتشرت فرق الدفاع المدني في الكثير من المدن تحسبًا للطوارئ.

وبحسب مختصين فإن هذه الهزة هي الأولى من نوعها في التاريخ المعاصر تضرب العاصمة بغداد والمدن العراقية، حيث بدأت من شمالي البلاد وصولًا إلى جنوبها.

وخارج حدود العراق كان سكان الكويت الأكثر تأثرا بالهزة، حيث نشروا على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حالة هلع جراء قوة الهزة فيما لم تتحدد بعد شدة الهزة.

#هزه_ارضيه_بالكويت هروب الاهالي بعد تحذير بسقوط احدى العماير وانباء عن وفاة طفلة يارب استر عليهم …. pic.twitter.com/hoDYmSCjWn — أندلسّي|2000 (@iMaariid) November 12, 2017

اللهم اني استودعتك الكويت وآهلها

أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسماءها، فأحفظها ربي من كل شر❤️. #هزه_ارضيه_بالكويت pic.twitter.com/FGcT9LoCoI — أبو مـراد البــــلوي (@mma425) November 12, 2017

وشعر الزملاء في مكتب “إرم نيوز” بالعاصمة الإماراتية آبوظبي بالهزة .

وآبلغ سكان بشمال السعودية كحفر الباطن في الشمال الشرقي للمملكة عن شعورهم بالهزة كذلك.