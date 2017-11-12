ملتقى أبوظبي الاستراتيجي.. محاولة للتنبؤ بمستقبل أزمات المنطقة (فيديو إرم)

بدأت اليوم الأحد، في العاصمة الإماراتية، فعاليات ملتقى أبوظبي الإستراتيجي في نسخته الرابعة، بمشاركة أكثر من 100 شخصية ما بين صانع سياسات وسياسي وأكاديمي.

وشهد اليوم الأول للملتقى عقد عدة جلسات بمشاركة خبراء وأكاديميين من 20 دولة، ناقشوا خلالها التطورات الجيوسياسية، التي تشهدها المنطقة وتتصدرها ملفات التطرف والإرهاب ودور إيران التخريبي في المنطقة.

وتتميز هذه الدورة، بحضور أكثر من 500 مشارك من الإمارات ودول الخليج والمنطقة العربية ومختلف أنحاء العالم.

ومن أبرز المواضيع التي ستكون موضوع البحث من الأكاديميين والباحثين وصناع السياسة، مناقشة أحدث منهجيات التنبؤ بالأزمات والمخاطر السياسية، ومحاولة فك لغز الصراعات الحالية والمحتملة.