بالفيديو.. ماذا قال الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله عن حملة السعودية على الفساد؟

أكد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله اليوم الأحد في أبوظبي أن بلاده تدعم “السعودية الواعدة والجديدة والصاعدة، التي تود أن تدخل القرن الواحد والعشرين بثقل”.

وقال عبدالله لـ”إرم نيوز”، على هامش النسخة الـ4 لملتقى أبوظبي الاستراتيجي، إنه “لا بد لمثل هذه السعودية المستقبلية أن تبدأ بالملفات الصعبة، والقيادة السعودية قد بدأت بملفات المنطقة وانتقلت إلى ملفات الداخل، وعلى رأس هذه الملفات مسألة الفساد، الذي استشرى كثيرًا وعلى كافة المستويات”.

ودعا عبدالله “الجميع لدعم المملكة بجدية وكذا حملات مكافحة الفساد في أي مكان”، مضيفًا أن “علينا أن نطرح السؤال من أين لك هذا إن كان أميرا أو وزيرا أو مسؤولا أو رجل أعمال”.

وختم الأكاديمي الإماراتي حديثه باعتقاده أن “السعودية دون فساد ستكون رائدة في المنطقة”.