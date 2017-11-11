الكويت.. فيتو نيابي على التوسع في “فِيَز” الزيارة

تواجه سياسة الحكومة الكويتية تسهيل منح إذونات الزيارة (الفيَز) اعتراضات نيابية يرى أصحابها أنّ هذه السياسة ستعمل على “إغراق البلد بمزيد من الوافدين”.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أبدت رغبتها التوسع في زيادة أعداد الزائرين عبر تسهيل عملية الدخول والخروج لرجال الأعمال بسمة زيارة ترددية، ومنح سمات دخول للطلبة الراغبين في إكمال دراساتهم في جامعات الكويت الخاصة، أو للمرضى للعلاج في المستشفيات الخاصة، لكن هذا التوجه فتح باب تحفظ عدد من النواب.

ونقلت صحيفة “الراي” عن عدد من النواب معارضتهم لتوجه وزارة الداخلية معتبرين أنّ “فتح الباب أمام كروت زيارة للوافدين ليس مناسباً بالوقت الراهن، لأن هناك توجهاً حكومياً ونيابياً لتقليص عدد الوافدين”.

ونقلت “الراي” عن النائب الحميدي السبيعي أنه ضد فتح المجال للزيارة التي يرى أنّها “ستؤثر على التركيبة السكانية”.

من جانبه، طالب النائب خالد العتيبي بتخفيض أعداد الوافدين بدلاً من تقديم تسهيلات تمكنهم من الدخول بسلاسة، داعياً إلى “فرض ضوابط تحد من التسيب في دخول الوافدين”.

في المقابل، ثمّن بعض النواب توجه وزارة الداخلية معتبرين أنّه “يخلق فرصاً استثمارية”.