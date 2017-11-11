صحيفة: ترتيبات لربط محافظة المهرة اليمنية بسلطنة عمان

قالت صحيفة عدن الغد المحلية إن ترتيبات عمانية مدعومة من بريطانيا تجري حاليا لعقد مؤتمر سياسي للأحزاب والقيادات الاجتماعية والقبلية، بمحافظة المهرة الواقعة شرق اليمن.

ووفقا للصحيفة فإن “سلطنة عمان تسعى إلى عقد المؤتمر نهاية العام الجاري تحت رعاية بريطانية، بهدف تعزيز تبعية المحافظة اليمنية للسلطنة، وترسيخ نفوذها داخل أراضي المحافظة، حيث كلفت عددا من القانونيين البريطانيين بالعمل على تجهيز عقد المؤتمر”.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها إن “التحضيرات لعقد المؤتمر بدأت، إذ تواصل القائمون على المؤتمر مع شخصيات وقيادات من محافظة المهرة لإقناعهم بالمشاركة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن سلطنة عمان تتمتع بحضور سياسي واقتصادي وقبلي كبير في محافظة المهرة اليمنية التي تقع على حدودها الشرقية.

ولم يتسن على الفور لـ”إرم نيوز” التأكد من هذه الأنباء من مصادر رسمية.