السياسي الكويتي ناصر الدويلة يثير السخرية بتخصصه الغريب في “التنبؤ الإستراتيجي”

يواجه السياسي ،والنائب الكويتي السابق، ناصر الدويلة، موجة سخرية واسعة، وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدوينة له ادعى فيها تخصصه في مجال تحليلي غريب أسماه “التنبؤ الإستراتيجي”.

ووجد الدويلة نفسه في مواجهة تلك السخرية ،والانتقادات، التي شارك فيها كتاب ،وإعلاميون، ونخب ثقافية خليجية، بعد سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع “تويتر” ،قال فيها: “إنه تنبأ بتفكك الدولة السعودية قبل 4 سنوات، وأن نبوءته تقترب من التحقق”.

هجوم على الدويلة

وكتب الدويلة، وهو ضابط سابق في الجيش الكويتي، “تنبأت قبل أربع سنوات بتفكك السعودية، في رسالة خاصة ،في قروب متخصص بالتنبؤ الإستراتيجي، قام أحدهم بتسريبها لاحقًا دون إذن مني، وظهرت مؤشراتها اليوم”.

وجاء كلام الدويلة، الذي طالما أثار الجدل سابقًا بتغريداته، وآرائه، وتحليلاته السياسية، في إطار تعليقه على سلسلة تطورات في السعودية، بينها توقيف عشرات الأمراء، والوزراء، ورجال الأعمال بتهم الفساد، وهي مؤشر بنظر الدويلة على قرب انهيار الدولة السعودية.

وعلق الصحافي السعودي البارز، عضوان الأحمري، على كلام الدويلة بتعجب ،واستغراب قائلًا: “قروب واتساب متخصص في التنبؤ الإستراتيجي !”.

قروب واتساب متخصص في التنبؤ الاستراتيجي ! pic.twitter.com/avSN8VPtR6 — عضوان الأحمري (@Adhwan) November 11, 2017

وكتب يوسف عبدالله الوابلي‏ ساخرًا “التخصص العام التنبوء الإستراتيجي، التخصص الدقيق ( النحشات ميثودولوجي ) الـ case study يوم إنك تخورها من جنود البائد صدام”.

ناصر الدويلة

التخصص العام التنبوء الاستراتيجي ???????? التخصص الدقيق ( النحشات ميثودولوجي ) الـ case study يوم انك تخورها من جنود البائد صدام . pic.twitter.com/XXFHLyYrBW — يوسف عبدالله الوابلي (@YOUSEFALWABLY) November 10, 2017

وشنت الكاتبة السعودية هيلة المشوح هجومًا حادًا على الدويلة في تغريدتها، وكتبت “الدويلة أخونجي جبان يهابد كعدو على تفكيك السعودية، ولو يطق عود حصاة كان مارده إلا البطحاء .. السعودية ضفتك ،وضفت مثلك ،واردى وتحليلاتك الخايبة بلها واشربها، الأيام دول يا دويلة..!”.

الدويلة اخونجي جبان يهابد كعدو على تفكيك السعودية ، ولو يطق عود حصاة كان مارده إلا البطحاء ..

السعودية ضفتك وضفت مثلك واردى وتحليلاتك الخايبة بلها واشربها

الأيام دول يادويلة ..!#ناصر_الدويلة_المتولي_يوم_الزحف — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) November 10, 2017

وكتب مساعد الخميس‏، في سياق مماثل لكلام الكاتبة المشوح “#ناصر_الدويلة أنت وأمثالك من بعض الكويتيين الحاقدين بكل اختصار حقراء، أنتم لا تمثلون شعب الكويت الأصيل، السعودية عزك وتاج رأسك يا غبي، السعودية تستطيع بأن تفكك دول، ويستحيل على كائن من كان تفكيك السعودية بإذن الله، السعودية يا الدويلة، كانت لك في يوم أمن وأمان لك، تذكر ذلك يا نذل”.

#ناصر_الدويلة

انت وامثالك من بعض الكويتين الحاقدين بكل اختصار حقراء

أنتم لا تمثلون شعب الكويت الأصيل

السعودية عزك وتاج رأسك يا غبي

السعودية تستطيع بان تفكك دول

ويستحيل على كائن من كان تفكيك السعودية باْذن الله

السعودية يا الدويلة كانت لك في يوم أمن وأمان لك تذكر ذلك يا نذل pic.twitter.com/kVeKBwiDAX — مساعد الخميس (@musaad9991) November 10, 2017

واختار هادي الظفيري‏ تقديم النصيحة للدويلة، وكتب موجهًا كلامه له “نصيحة للأخ ناصر ،بالتوقف عن التغريد؛ فقد أساء كثيرًا لنفسه، وأصبح مادة للتندر ،والفكاهة، والتعليقات المستهزئة من الصغير والكبير. آخر هذه الأمور تكرار التنبؤ من باب يا تصيب يا تخيب ؟”.

نصيحة للأخ ناصر بالتوقف عن التغريد فقد أساء كثيراً لنفسه وأصبح مادة للتندر والفكاهة والتعليقات المستهزئة من الصغير والكبير .

آخر هذه الأمور تكرار التنبؤ من باب يا تصيب ياتخيب ؟ #ناصر_الدويلة_المتولي_يوم_الزحف — هادي الظفيري (@hadi_dafff) November 11, 2017

دفاع عن الدويلة

ورغم السخرية والانتقادات ،التي جلبتها تغريدة الدويلة عن “التنبؤ الإسترتيجي”، إلا أن هناك من دافع عنه، ورأى أن تغريداته تستهدف التحذير من الخطر ،الذي يهدد باقي دول الخليج، بما فيها بلاده الكويت لو صدق تنبؤه بتفككها.

وتثير مواقف وآراء الدويلة على الدوام ردود فعل متباينة في دول الخليج، إذ يتهم بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين ،التي تصنفها عدة دول خليجية “جماعة إرهابية”، فيما بدا منحازًا لقطر بالفعل في الأزمة الخليجية الحالية ،التي يصف فيها قرار دول الرباعية العربية بمقاطعة الدوحة بـ “الحصار”.