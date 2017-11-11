صحيفة: 3 دول تجمد حسابات المتهمين بالفساد في السعودية

كشفت صحيفة عكاظ السعودية أن 3 دول هي الإمارات ،والبحرين، ولبنان، جمدت الحسابات الشخصية لأفراد من المتهمين بالفساد في المملكة.

وأوضحت الصحيفة أن “مصارف لبنانیة وإماراتیة وبحرینیة تتجاوب مع طلب السلطات السعودیة تجمید حسابات عائدة إلى شخصیات سعودیة من المستدعین في قضایا فساد”، مضيفة أن التجميد یقتصر على حسابات للأفراد ولیس الشركات”.

وكان النائب العام السعودي ،قال في وقت سابق: “إنه جرى استدعاء 208 أشخاص للاستجواب في تحقيق فساد واسع النطاق، وقدر أنه جرى تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار من خلال الكسب غير المشروع”.

وطلب بنك الكويت المركزي، يوم الخميس، من المصارف المحلية معلومات عن مدى انكشافها على السعوديين الموقوفين بتهم فساد في المملكة، وفقًا لما قالته وسائل إعلام كويتية.