وزير الخارجية الفرنسي: الحريري لا يخضع لإقامة جبرية في السعودية

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري لا يخضع للإقامة الجبرية في السعودية، وليس هناك أي قيود على حركته.

وقال لو دريان لإذاعة أوروبا 1 “نعم، على حد علمنا، نعتقد أنه حر في تحركاته والمهم أنه يتخذ خياراته”.

واجتمع سفير فرنسا مع الحريري أمس الخميس قبل زيارة لم تكن مقررة سلفا قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولم يتضح ما إذا كان ماكرون قد أجرى أي اتصال مع الحريري خلال الزيارة.

وترتبط باريس بعلاقات خاصة مع لبنان مستعمرتها السابقة ومع الحريري الذي يملك منزلا في فرنسا حيث عاش عدة سنوات.

وقال ماكرون في دبي أمس، إن “هناك اتصالات غير رسمية مع الحريري، لكن ليس هناك طلب لنقله إلى فرنسا.”

وأضاف، “ما يهمنا هو استقرار لبنان وطرح حل سياسي بسرعة”.

ومن المقرر أن يزور لو دريان السعودية يوم 16 نوفمبر تشرين الثاني الحالي، وسيسافر إلى إيران في وقت لاحق من هذا الشهر.