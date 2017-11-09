لتلميع صورتها عالميًا.. قطر تعيّن لأول مرة نساء بمجلس الشورى

تحت ضغط أزمة المقاطعة، تواصل قطر اتخاذ خطوات لتلميع صورتها عالميًا في مواجهة تهم “الإرهاب” والارتباط بتنظيمات متطرفة.

وأصدر أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الخميس، قرارًا أميريًا بتعيين 4 نساء في مجلس الشورى لأول مرة في تاريخ البلاد، وتعيين 28 عضوًا جديدًا.

والعضوات الجديدات هن حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقًا، وعائشة المناعي مدير “مركز محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين في الحضارة”، التابع لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وأيضًا هند المفتاح نائب رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا للشؤون الإدارية والمالية، وريم المنصوري الوكيل المساعد بوزارة المواصلات والاتصالات لشؤون تنمية المجتمع الرقمي.

وتأتي تلك الخطوة بعد يومين من إعلان الخارجية القطرية، الثلاثاء، تعيين لولوه راشد الخاطر، متحدثة رسمية باسم الوزارة.

وتعد الخاطر أول متحدث رسمي باسم الخارجية القطرية في عهد الأمير تميم بن حمد آل ثاني الذي يتولى مقاليد الحكم منذ 25 يونيو/ حزيران 2013.

كما تعد أيضًا أول قطرية تشغل المنصب في تاريخ البلاد، وثاني متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية.