تميم يعزي الملك سلمان وولي عهده بوفاة نائب أمير منطقة عسير

قدّم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، تعازيه للعاهل السعودي وولي عهده، في وفاة نائب أمير منطقة عسير، منصور بن مقرن، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم مروحية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، “إن أمير البلاد بعث برقيات تعزية ومواساة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والأمير مقرن بن عبدالعزيز”.

ولقي الأمير منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير، ونجل ولي العهد الأسبق الأمير مقرن، مصرعه الأحد، في تحطم مروحية كانت تقله مع عدد من المسؤولين السعوديين.

وتأتي تعزية أمير قطر للملك سلمان وولي عهده، رغم عدم إحراز أي تقدم في مسار حل الأزمة الخليجية التي تسببت فيها الدوحة من خلال دعمها لمنظمات إرهابية.