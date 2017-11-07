أمريكا تدعو إلى “تحرك دولي” ضد إيران بعد إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً على السعودية

اتهمت الولايات المتحدة إيران، اليوم الثلاثاء، بإمداد المتمردين الحوثيين في اليمن بصاروخ أطلق على السعودية في يوليو/ تموز، ودعت الأمم المتحدة إلى تحميل إيران المسؤولية عن انتهاك قرارين لمجلس الأمن.

وقالت السفيرة الأمريكية في المنظمة الدولية نيكي هيلي إن المعلومات التي كشفت عنها السعودية أظهرت أن الصاروخ الذي أطلق في يوليو/ تموز إيراني من طراز “قيام” ووصفته بأن “نوع من الأسلحة التي لم تكن موجودة في اليمن قبل الصراع”.

وأفادت هيلي بأن “الحرس الثوري” الإيراني انتهك قرارين لمجلس الأمن بشأن اليمن وإيران بتقديمه الأسلحة للحوثيين، مضيفة أن صاروخا جرى إسقاطه فوق السعودية يوم السبت “ربما يكون إيراني المنشأ أيضا”.

وتابعت قائلة: “نشجع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين على اتخاذ الإجراء اللازم لتحميل النظام الإيراني المسؤولية عن هذه الانتهاكات”.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله اليوم إن إمداد إيران الفصائل المسلحة في اليمن بالصواريخ “يعد عدوانا عسكريا ومباشرا من جانب النظام الإيراني وقد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملكة”.