الكويت تعتقل ناشطًا بسبب تغريدات “تمس” شخصيات رسمية

اعتقلت الأجهزة الأمنية الكويتية، مدونًا على “تويتر” يدعى “شيخ” بسبب تغريدات نشرها عبر حسابه اعتُبرت أنها “تمس وتهاجم” وزراء وشخصيات عامة في الكويت.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصدر مطلع، قوله إن “صاحب الحساب خصص تغريداته للتطاول على رموز الدولة، والشخصيات العامة، ومهاجمة بعض قياديي وزارة الصحة؛ متخفيًا وراء اسم مستعار ومستخدمًا شعار الدولة”.

ويُعرّف صاحب الحساب، الذي يضع شعار دولة الكويت، عن نفسه عبر “تويتر” بأنه “صوت من لا صوت له أحارب الفساد والظالمين بالكلمة الصادقة”.

وأضاف المصدر أنه “تم ضبط صاحب الحساب بعد تحريات طويلة للمباحث الإلكترونية توصلت خلالها إلى هويته الحقيقية”، مبينًا أن “تحقيقات النيابة العامة شملت صاحب الحساب، وابنه الذي يدرس في الخارج ويعتقد أنه يساعده في نشر التغريدات”.

وأوضح المصدر، أن “ثمة شبهاتٍ تدور حول وزير ومسؤولين ومحام يزودون هذا الحساب بالأخبار”، مبينًا أنه “تم حجز صاحب الحساب بعد تحقيقات مطولة معه على ذمة 25 قضية”.

وذكر المصدر أنه “تم الإفراج عن ابن صاحب الحساب بعد أن تم حجزه مسبقاً، لعدم ثبوت التهمة عليه”، مضيفًا أن “المباحث الإلكترونية طلبت من إدارة موقع تويتر إغلاق الحساب لاستخدامه مصطلح شيخ وشعار الدولة؛ ما يعتبر مخالفاً للوائح وأنظمة استخدام الموقع”.

وتفاعل بعض الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع خبر إلقاء القبض على صاحب الحساب، من خلال تغريدات طالبوا فيها “بالكشف عن اسمه الحقيقي، ومحاسبته هو وجميع من يقف خلفه”.

وكتب المغرد بندر نشمي العنزي رئيس مجلس إدارة جمعية التمريض الكويتية: “بعد القبض على حساب شيخ في تويتر، أعتقد أن الأيادي التي تختفي وراء هذا الحساب ترتجف الآن”.

وكتب حساب باسم “خادم الوطن” تغريدة طالب فيها بالكشف عمن يمول هذا الحساب قائلاً: “إن شاء الله يبلغ منو قاعد يدفع له يا كثرهم”.