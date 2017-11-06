قرقاش: استهداف الحوثي الفاشل للرياض بصواريخ باليستية إيرانية تطور خطير

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الإثنين، إن “استهداف الحوثي الفاشل للرياض بصواريخ باليستية إيرانية تطور خطير، يضع الأولويات في نصابها الصحيح، وأهمها أن خطر التمدد الإيراني هو التحدي الأول”.

إستهداف الحوثي الفاشل للرياض بصواريخ باليستية إيرانية تطور خطير يضع الأولويات في نصابها الصحيح،وأهمها أن خطر التمدد الإيراني هو التحدي الأول — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 6, 2017

وأضاف في سلسلة تغريدات في حسابه بموقع “تويتر” اليوم: “خطر تحويل الحوثي إلى حزب الله جديد ماثل أمامنا، ورفضه للحل السياسي خلال الفترة السابقة يؤكد أن المرونة معه ليس هذا وقتها، تصعيده سيضره”.

خطر تحويل الحوثي إلى حزب الله جديد ماثل أمامنا، ورفضه للحل السياسي خلال الفترة السابقة يؤكد أن المرونة معه ليس هذا وقتها، تصعيده سيضره. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 6, 2017

وتابع: “الهجوم الباليستي الحوثي الإيراني على الرياض يجعل ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية أولوية عاجلة، لن نقبل بأن نكون تحت خطر هذا البرنامج”.

الهجوم الباليستي الحوثي الإيراني على الرياض يجعل ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية أولوية عاجلة، لن نقبل بأن نكون تحت خطر هذا البرنامج. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 6, 2017

واستطرد قائلًا: “وفي هذا السياق من المهم تعزيز الموقف الخليجي الموحد تجاه الخطر الإيراني وعميله الحوثي، موقف المرتبك ومواقف الحياد ليس هذا مكانها أو زمانها”.

وفي هذا السياق من المهم تعزيز الموقف الخليجي الموحد تجاه الخطر الإيراني وعميله الحوثي، موقف المرتبك ومواقف الحياد ليس هذا مكانها أو زمانها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 6, 2017

من جهته، قال خالد بن أحمد، وزير خارجية البحرين، تعليقًا على الوضع: “نعي تمامًا أن جمهورية إيران “بحزبها وحشدها وعصائبها، هي الخطر الحقيقي على المنطقة بأسرها.”.

وأضاف في تغريدة له بموقع “تويتر” اليوم: “أفعالها تؤكد ضرورة كبحها وإزالة خطرها”.