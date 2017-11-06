حاكم إمارة الشارقة: السيسي ينير طريق الإصلاح.. والإمارات تساند مصر بكل قوة

قال حاكم إمارة الشارقة الإماراتية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “يُنير طريق الإصلاح”، مؤكدًا على مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر بكل قوة.

وأكد القاسمي، أثناء زيارته لمعهد الأورام في مصر، اليوم الإثنين، حيث تبرع بمبلغ 160 مليون دولار للمعهد، أن “الإمارات تساند مصر لمواكبة المسيرة المباركة بكل ما أوتيت من قوة”.

وأضاف: “نريد أن نرى ما حولنا وينقصنا الأمل والنظر للنور الذي يدلنا للطريق الصحيح، النور الذي ينيره الرئيس السيسي”.

وطالب القاسمي المصريين بالتمسك بالأمل لتخطي الصعاب والمعاناة الطارئة والاستثنائية التي تشهدها بلادهم.

وقال إن “مصر تسير على الطريق الصحيح وستكون على قمة الدنيا”.

وأعلن القاسمي تقديم تقرير مختبر الشارقة، عن اكتشاف جديد في مجال أبحاث سرطان الرئة، إلى عميد معهد الأورام، الدكتور محمد لطيف، لكي يتولى المعهد فحصه والاطلاع على تفاصيله.

ولفت إلى أن هناك شابًا مصريًا يدعى محمد إسماعيل ضمن الفريق البحثي في مختبر الشارقة والذي توصل للعلاج الجديد الخاص بسرطان الرئة.