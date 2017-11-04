محمد بن زايد: الإمارات تقف قلبًا وقالبًا مع السعودية في العسر واليسر

قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، إن دولة الإمارات تقف قلباً وقالباً مع المملكة العربية السعودية في العسر واليسر.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية “واس” عن ولي عهد أبوظبي قوله: “الاعتداء الآثم يثبت صواب قرار الحزم الذي اتخذناه بقيادة المملكة”.

وأضاف: “نقف بكل قوة وحسم مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل التحديات التي تستهدف أمنها وأمن المنطقة واستقرارها”.

وتابع ولي عهد أبوظبي: “أمن المملكة جزء لايتجزأ من أمن دولة الإمارات وأن يد الشر المستطير لن تنال من عزيمة أشقائنا في المملكة”.

وأكد أن “حزم خادم الحرمين الشريفين كفيل بإحباط كل أشكال العدوان والتآمر ضد المملكة والمنطقة ككل”.