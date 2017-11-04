وزراء خارجية الدول المقاطِعة لقطر يجتمعون في أبوظبي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، أن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين اجتمعوا، اليوم، على هامش منتدى ” صير بني ياس” المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأوضح أبوزيد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، أن الحوار بين وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر “يعكس قواسم عديدة مشتركة”.

وأمس الجمعة، أعلنت الخارجية المصرية، أن سامح شكري، في زيارة ليوم واحد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ للمشاركة في الدورة الثامنة لمنتدى “صير بني ياس” السنوي، والذي تنظمه الخارجية الإماراتية بالتعاون مع مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية في واشنطن، لبحث عدد من القضايا.

وذكر بيان الخارجية المصرية في حينها، أنه سيتم طرح عدد من القضايا خلال جلسات المنتدى مثل الأزمة القطرية، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في كل من ليبيا والعراق”.

وقطعت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.

ويأتي اجتماع اليوم بعد 4 أيام من طرح وزير خارجية البحرين، تجميد عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي صراحةً، عبر حسابه بموقع” تويتر”، يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.