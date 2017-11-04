قرارات كويتية جديدة لتنظيم شؤون العمالة الوافدة

أصدرت السلطات الكويتية، قرارات جديدة ؛لتنظيم شؤون العمالة الوافدة في البلاد، أبرزها، منع استقدام العمال من حملة شهاد الدبلوم فما فوق، ممن لم يتجاوزوا 30 عامًا.

ووفق صحيفة الوطن الكويتية، فإن تلك القرارات صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة، وتشمل عدم تعديل مؤهل الوافدين إلى مؤهل أعلى، إلا بعد الخروج من البلاد، لافتة إلى أن القرارات العمالية ستطبق رسميًا مطلع العام المقبل.

في غضون ذلك، أكدت صحيفة الأنباء أن هيئة القوى العاملة في البلاد ،ستعمد إلى وضع سقف عددي للعاملين في بعض الحرف والمهن الهامشية، التي يمكن استبدالها بالتكنولوجيا ،والتقنيات الحديثة.

وكشفت الصحيفة عن توجه لمخاطبة الوزارات بشأن تخفيض نسبة العقود الخاصة بعمال الأمن ،والحراسة، والنظافة، وعمال المناولة، في بعض الجهات بـ 25% من العقود المستقبلية ،أو الحالية عند تمديدها.

وتسعى الحكومة الكويتية لتعديل التركيبة السكانية ؛لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا، إذ يشكل الأجانب أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم حوالي 4 ملايين نسمة.

وتعتبر الكويت ضمن أغنى 20 دولة في العالم ،من حيث الدخل الفردي ،وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط، حيث تشكل ما يقارب 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.