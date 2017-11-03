“المثليون والتحرش الجنسي”.. شهادة من الداخل تكشف حقيقة حرية الإعلام في قطر

في الوقت الذي يقدّم فيه النظام الحاكم في قطر نفسه، كحارس للإعلام الحر، تتوالى التقارير والشهادات، عن انتهاكات داخل قطر، يتم التعتيم عليها من قبل الآلة الإعلامية للدوحة، التي تتهمها دول كثيرة بمحاولة زعزعة أمنها بأخبار مشكوك بصحتها.

وآخر الشهادات التي تحدثت عن الممارسات التي تتم داخل الماكينة الإعلامية لقطر، كانت على لسان فيكتوريا سكوت، رئيسة تحرير موقع “الدوحة نيوز” القطري السابقة.

وكشفت الصحفية الشهيرة، كيف أن تقارير تتحدث عن “التحرش الجنسي، أو المثليين داخل المجتمع القطري، تؤدي إلى متابعة معدّيها والتضييق عليهم، أو حتى الزجّ بهم في السجون، فضلاً عن منع نشرها”.

وقالت فيكتوريا في مقال لها نشرته على مدونتها الشخصية:”إن موقع “الدوحة نيوز” تأسس العام 2009 على يد صحفيين أمريكيين، على أمل أن يقدم الحقيقة بمصداقية، وأن يكون صوتاً جديداً في قطر، بعيدًا عن صحافة البيانات الرسمية التي تقدمها الصحف المحلية”.

وبحسب المقال،”ظل الموقع محافظًا على هذه المبادئ، حتى رغم الضغوط الحكومية، التي بلغت مداها حين قررت حكومة الدوحة إغلاقه، وحظر الدخول إليه دون سابق إنذار في ديسمبر الماضي”.

وبعد الضغوط الهائلة تم نقل إدارة الموقع إلى خارج قطر، وبالتالي لم يعد يخضع للقيود الداخلية، فقررت الحكومة زيادة الضغوط عليه، وفرضت رقابة صارمة، كما لاحقت كلَّ من يتصفحه، ما أدى إلى انخفاض حادٍ في المشاهدات، والإعلانات، ولم يعد بإمكان مؤسسيه الاستمرار في الإنفاق عليه.

السفينة تغرق.

وأملاً في الحفاظ على استمراريته وتجنب إغلاق الموقع تمامًا، تم بيعه إلى مؤسسة “ستار ريبوتيشن كونسلتنج”، وهي شركة إعلام إلكتروني هندية، زعمت أنها ستعمل على تقديم صحافة حرة وغير منحازة.

وبدأت المؤسسة الجديد خطتها باستعادة فريق التحرير السابق، وتدشين مرحلة انتقالية جديدة.

وتقول فيكتوريا:” لكننا قررنا المغادرة بعد أن كشفت الشركة عن رغبتها بفرض سياستها التحريرية على فريق العمل القديم”.

وعن الوضع الإعلامي في قطر، تقول الصحفية فيكتوريا سكوت:”لا يوجد الآن في الدوحة سوى صوت واحد، حيث تقود أبواق الدعاية التابعة للنظام الساحة الإعلامية التي لا تقدم صورة حقيقية للوضع الداخلي في قطر”.

موضوعات محظورة.

من التقارير المهمة التي نشرها الموقع وأثارت جدلاً كبيراً، هي اعتقال مدرس نيبالي بتهمة ازدراء الإسلام، بالإضافة إلى تقارير عن الحياة السيئة للعمالة الأجنبية.

وكانت هناك أيضًا قصة سجن سيدة أنجبت طفلاً دون زواج، وكذلك لقاءات مع خادمات فلبينيات يعانين من معاملة سيئة، كما كانت هناك تغطية كبيرة أيضاً لاحتجاجات عمال في مواقع البناء بسبب حالة الاستعباد التي يعيشونها.

بالإضافة للتقارير، نشر الموقع مجموعة مقالات رأي لكتّاب يمثلون شرائح كثيرة ومتعددة من المجتمع القطري، تناولت موضوعات وقضايا لم تُنشر من قبل في أي وسائل إعلام قطرية، من بينها ما كتبه مثليون قطريون يريدون العيش بحرية في البلاد، وكذلك قطريون رجال ونساء يريدون السماح لهم بالزواج من أجانب.

وتقول فيكتوريا إنه “بسبب كل هذه الموضوعات كان هناك تدخل حكومي فيما كنا ننشره، رغم سعينا إلى التعامل وفقًا للقانون”.

اعتقاد خاطئ.

وأضافت:”أثناء عملنا اعتقدنا خطأ أن شعارات الحكومة القطرية حول حرية التعبير وما تقوله حول قناة الجزيرة، وأنها منبر للرأي الآخر سينطبق علينا ويمنحنا حرية في العمل، لكننا واجهنا ما لم نكن نتوقعه، فقد وضعوا قانونًا للجرائم الإلكترونية في العام 2011، تم استخدامه للتضييق علينا، بل حاولوا إسكاتنا وإغلاق الموقع وهددونا بالسجن”.

وبحسب هذا القانون السيئ أصبح من غير القانوني نشر أية أخبار عن المسؤولين الحكوميين أو العائلة الحاكمة، أو التعرض للحياة الشخصية، أو مخالفات أشخاص حتى لو كانت هذه المعلومات صحيحة.

وتابعت الصحفية:”استخدموا مصطلحي “تقاليد المجتمع”، و”النظام العام”، ليكونا سيفاً مسلطًا على رقاب الجميع، وهو ما هدد الكثير من الصحفيين بالسجن، وتعرض مساعد رئيس تحرير الموقع “بيتر كوفسي” للاعتقال والسجن في يوليو الماضي بسبب تقرير نشره عن الاعتداءات على الأطفال، ورغم عدم إدانته قانونيًا، إلا أنه أُجبر على مغادرة البلاد والتوقيع على وثيقة بعدم كتابة أي شيء عن قطر”.

وقالت:”تم التحقيق معي ومع صحفي آخر بتهمة التغطية السلبية عند نشر قصة تتعلق بإغلاق شركة وتشريد العاملين بها، وطردهم دون إعطائهم مستحقاتهم، وتعرضنا لمضايقات بسبب نفوذ صاحب الشركة، وحاولوا الضغط علينا بالكشف عن مصادر معلوماتنا”.

واختتمت فيكتوريا قائلة: “الساحة الإعلامية في قطر تعاني من أقصى درجات القمع والتقييد، بل لا يوجد إعلام في قطر سوى صحافة البيانات الرسمية والدعاية للنظام الحاكم”.