مع تردد اسمه خلال أزمة قطر.. الإمارات ترقّي سفيرها بواشنطن يوسف العتيبة إلى مرتبة وزير‎

أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الجمعة، ترقية سفيرها في واشنطن يوسف العتيبة إلى درجة وزير.

وجاءت ترقية العتيبة، عبر مرسوم اتحادي صادر عن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نصَ على أنه تقرر “بموجب المرسوم رقم 128 لسنة 2017 منح السفير فوق العادة مفوض/ يوسف مانع سعيد أحمد العتيبة، رئيس بعثة الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية درجة وزير”.

وقد تصدر السفير الإماراتي واجهة الأحداث مع اندلاع الأزمة الخليجية مع قطر، حيث وصفته بعض وسائل الإعلام الأمريكية بأنه “أقوى رجل في واشنطن”، معتبرة أنه شخصية مؤثرة في أروقة صناعة القرار في العاصمة الأمريكية.

وكان السفير العتيبة، عرضة للدعاية التي أفرط الإعلام القطري في استخدامها، في محاولة لاستغلال تسريبات بعض مضامين مراسلات بريد السفير الإماراتي بواشنطن، حيث حرصت أذرع الدوحة الإعلامية لعدة أيام على نبش الموضوع، محاولة إعطاء اختراق حسابه الشخصي بعدًا آخر، يمكن أن يسعفها في تحريضها المستمر على الإمارات.

ولكن اللافت في الأمر، أن تلك الضجة المفتعلة حول الإيميلات الشخصية التي جرى سحبها، باختراق البريد الشخصي للعتيبة، انتهت “بلا شيء”، حيث تبين أن ما تضمنته من حوارات مع شخصيات نافذة في الوسط السياسي بواشنطن، لا تعدو أن تكون تعميمًا للمواقف المعلنة لحكومة بلاده، وهو الراعي الأول لمصالحها في هذا البلد.

وقد يقرأ من الترقية الجديدة ليوسف العتيبة إلى درجة وزير، أنها انتصار له في معركة إعلامية، خدمته كثيرًا، بقدرما أحرجت الإعلام القطري.