السعودية تعتمد فوزي كبارة سفيرًا جديدًا للبنان في الرياض

قالت مصادر إعلامية إن السعودية اعتمدت فوزي كبارة سفيرًا جديدًا للبنان بعد أربعة أشهر من تعيينه من قبل حكومة بلاده سفيرًا لها في الرياض.

ووفقًا لصحيفة “الحياة اللندنية فإن المملكة العربية السعودية وافقت على اعتماد السفير فوزي كبارة سفيرًا للبنان في المملكة، بحسب ما نقل وزراء عن رئيس الحكومة سعد الحريري، وما أكده وزير العمل محمد كبارة، علمًا أن الموضوع لم يطرح في جلسة مجلس الوزراء اللبناني.

وكان السفير كبارة المحسوب على تيار المستقبل بقيادة الحريري قد عُيّن في التشكيلات الديبلوماسية التي أقرها مجلس الوزراء اللبناني في يوليو/ تموز الماضي.

وكبارة رجل أعمال لبناني، وهو مؤسس شركة كبار وشركاه للإدارة والاستشارات، التي شغل فيها منصب الرئيس التنفيذي منذ 2005، كما عمل مديرًا لتطوير الأعمال في شركة خطيب وعلمي منذ 1996، وحتى 2015، في بيروت.

وعمل كبار أيضًا مديرًا لتطوير الشركات في الدار السعودية للاستشارات، منذ 1991 وحتى 1996.

فوزي حاصل على الدكتوراه في الهندسة الصناعية من جامعة كولومبيا استيت في الولايات المتحدة، وماجستير في الإدارة المتقدمة من كلية هارفارد للأعمال وأخرى في هندسة النظم الصناعية من جامعة أوهايو.