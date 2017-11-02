هدد بتفجير قصر السيسي.. السراج يُحيل ضابطًا مرتبطًا بقطر للتحقيق بعد تصريحات ضد مصر

طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، من وكيل وزارة الدفاع في حكومته تكليف المدعي العام العسكري للتحقيق مع العميد، محمد قنيدي، على خلفية إدلائه بتصريحات إعلامية دون إذن.

وقال موقع “بوابة الوسط “الليبي: إن قرارًا صادرًا عن السراج، يوم الخميس، أوضح أن العميد محمد قنيدي التابع لإدارة الاستخبارات العسكرية خرج في إحدى المحطات الإعلامية وأدلى بتصريح دون إذن رسمي، مخالفًا البلاغ رقم (1) الصادر في 15 / 8 / 2017.

وشدد السراج في كتابه الموجه إلى وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية بالخصوص.

وظهر العميد محمد قنيدي، وهو أحد قيادات قوات البنيان المرصوص التابعة للوفاق، على إحدى القنوات الليبية، قبل يومين، مطالبًا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتدخل لوضع حدٍّ لما سماه تدخل قوى إقليمية في الشأن الليبي، متهمًا مصر بخرق السيادة الليبية، ومهددًا بالرد وتفجير قصر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثر اتهامه له بشن غارات على درنة.

ويرتبط الضابط قنيدي بصلات قوية مع النظام القطري، حيث نظم زيارات متكررة إلى الدوحة، وكان ضمن قيادات البنيان المرصوص التي زارت قطر في أغسطس الماضي، والتقت بالشيخ تميم بن حمد ووزير دفاعه، دون إذن حينها من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

واستدعى الأمر من السراج إصدار قرار يحظر بموجبه على جميع قادة وضباط الميليشيات التابعة لحكومته عقد لقاءات واجتماعات مع مسؤولين بالداخل والخارج، أو القيام بزيارات لبعض الدول الشقيقة والصديقة لمناقشة مواضيع عسكرية، “دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة بالجيش”.