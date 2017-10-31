السجن المؤبد وإسقاط الجنسية عقوبة لبحرينيين أدينوا بتنظيم جماعة إرهابية

قضت محكمة بحرينية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن تسعة متهمين بعد إدانتهم بتنظيم وإدارة جماعة إرهابية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في البلاد.

ونقلت صحيفة “الأيام” المحلية عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، قوله إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بـ”معاقبة جميع المتهمين بالسجن المؤبد عما اسند إليهم من تهم”.

وأشار إلى أن متهما عاشرا عوقب بالحبس شهر وتغريمه 100 دينار، بتهمة حيازة سيف دون ترخيص من الجهة المختصة، بالإضافة إلى إسقاط الجنسية عن جميع المتهمين، ومصادرة المضبوطات.

وأدين المتهمون بتنظيم وإدارة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون، وبالانضمام إليها، وبحيازة مفرقعات وأدوات تستخدم في صناعتها وأسلحة نارية تنفيذاً لأغراض إرهابية والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في مملكة البحرين.