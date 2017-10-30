إيران: الإمارات لم تمنحنا تأشيرة دخول للمشاركة بمؤتمر الطاقة النووية

أعلن مسؤول بارز في هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، الإثنين، أن عدم مشاركة بلاده في المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية، الذي بدأت أعماله الإثنين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مرده إلى عدم منح السلطات الإماراتية تأشيرات دخول للوفد الإيراني.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، “إن السلطات الإماراتية لم تمنح وفد هيئة الطاقة الذرية الإيرانية تأشيرات دخول للمشاركة بالمؤتمر الدولي للطاقة النووية”.

ودعا المسؤول الإيراني “الإمارات إلى عدم زج القضايا السياسية من خلال منع مشاركة بلد مهم مثل إيران في هذه القمة”، مضيفاً “أن إيران كانت نشطة في الاجتماعات الثلاث السابقة للمؤتمر، وكان آخرها في سان بطرسبرغ”.

وانطلقت الإثنين في أبو ظبي أعمال المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن 21، بتنظيم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.