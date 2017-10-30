محمد بن زايد يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم الإثنين، يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفدا من الوزراء المشاركين في المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الـ21 الذي يعقد في أبوظبي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام” أطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على المحاور الرئيسة للاجتماعات التي تختتم أعمالها الأربعاء المقبل، حول تقنيات الطاقة النووية المبتكرة وإدارة استدامتها وتلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة.

وتبادل الطرفان الحديث حول تنامي الاحتياجات لتوفير الطاقة لخدمة متطلبات التوسع في المشاريع التنموية في مختلف البلدان، وأهمية الاستفادة من تقنيات الطاقة النووية السلمية في دفع وتحفيز عجلة النمو والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة والالتزام بتطبيق المعايير الدولية للسلامة وحظر الانتشار.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن إقامة المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في دولة الإمارات، يأتي في إطار تطلعات الدولة ورؤيتها لمستقبل الطاقة النووية باعتبارها شريانا جديدا يضاف إلى شبكة الاستثمارات الحيوية للطاقة النظيفة في البلاد، بما يكفل ديمومة مشاريعنا المستقبلية، مشيرا إلى المؤتمر باعتباره خطوة محفزة ترصد ملامح ومحددات المستقبل لجعل الاستثمار في الطاقة النووية خيارا مهما لتوليد الطاقة بصفته موردا آمنا وسلميا.

ويناقش المؤتمر الذي تشارك فيه 68 دولة و700 مشارك ويعقد كل أربعة أعوام، التحديات والفرص المتاحة لتطوير برامج الطاقة النووية السلمية ودور الطاقة النووية في تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتخفيف من آثار التغير المناخي.