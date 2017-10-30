البحرين تدعو إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي

قال وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، “إن بلاده لن تحضر القمة الخليجية المقبلة، إذا لم تغيّر قطر موقفها، وإن الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون الخليجي هي تجميد عضوية قطر في المجلس”.

وقال على موقع “تويتر”: “إن كانت قطر تظن أن مماطلتها وتهربها الحالي سيشتريان لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون القادمة فهي مخطئة، فإن ظل الوضع كما هو فهي قمة لن نحضرها”.

وأضاف: “الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون، هي تجميد عضوية قطر في المجلس، حتى تحكم عقلها وتتجاوب مع مطالب دولنا، وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس”.

وكان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قال اليوم الإثنين: إن “قطر أثبتت اليوم أنها لا تحترم المواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون، ومارست سياسات استهدفت أمن الدول الأعضاء في مجلس التعاون”، رافضًا حضور أي قمة تشارك فيها قطر ما لم تغيّر من سياستها.