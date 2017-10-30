وزير الخزانة الأمريكي يبحث مع عبد الله آل ثاني أزمة قطر

بحث رئيس الوزراء القطري عبد الله آل ثاني، اليوم الاثنين، مع ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي تطورات الأزمة مع قطر إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إنه “تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، في مختلف المجالات لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية”.

ووصل وزير الخزانة الأمريكي إلى الدوحة، الأحد، في زيارة لم يعلن عن مدتها، قادماً من الإمارات، ضمن جولة له بالمنطقة بدأها الأربعاء الماضي بزيارة السعودية ثم إسرائيل.

وتوعد منوتشين بفرض عقوبات جديدة على إيران خلال كلمة له الأربعاء، في منتدى “مبادرة الاستثمار” الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض.

وقال آنذاك: “سأزور دولاً أخرى بالمنطقة، وسأبحث مع الحلفاء جهود مواجهة تهديدات إيران واتخاذ إجراءات ضد حزب الله الذي يشكل تهديداً في الشرق الأوسط وخارجه”.