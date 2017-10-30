قرقاش: أمير قطر لم يقدم جديدًا

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن الخرجة الإعلامية الجديدة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد أمس، لم تحمل جديدًا فيما يخص الأزمة الخليجية الراهنة.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، “لا جديد في برنامج (60 دقيقة)، حالة المظلومية والإنكار مستمرة، خطاب موجه إلى الغرب، بقاعدته وكنيسته، مقابلة منسية لن تُقدم ولن تساهم في حلّ”.

لا جديد في برنامج "٦٠ دقيقة"، حالة المظلومية والإنكار مستمرة، خطاب موجه إلى الغرب، بقاعدته وكنيسته، مقابلة منسية لن تُقدم ولن تساهم في حلّ. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 30, 2017

وكان أمير قطر قال خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي أس” الأمريكية، اعترف أنه كان يراهن على فكرة عقد قمة لدول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع كامب ديفيد في الولايات المتحدة من أجل الضغط لتسريع فك المقاطعة عن قطر. وقال إنه من أجل ذلك كان مستعدًا أن ” يمشي عشرة آلاف ميل باتجاه الدول التي قاطعته لو أنها مشت خطوة واحدة”، مضيفًا:” لكنني لم أتلق استجابة لاقتراح قمة كامب ديفيد”.

وفي تبرير استمراره رفض مطالب دول المقاطعة العربية لفك تحالفه مع إيران، والتخلي عن نهج التحريض، والرعاية الإعلامية للإرهاب الذي تتولاه ” الجزيرة “، قال أمير قطر:”هذه مسألة سيادة “، واصفًا إيران بأنها “دولة جوار” ونهج الجزيرة بأنه “حرية رأي”.