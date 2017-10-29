أمير قطر: مستعد لإجراء محادثات مباشرة يستضيفها ترامب لحل الأزمة الخليجية

قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة تستضيفها الولايات المتحدة بهدف حل أسوأ أزمة دبلوماسية في الخليج منذ سنوات لكنه في انتظار رد على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول العربية الأربع التي تقاطع الدوحة، على حد قوله.

وقال الشيخ تميم لمحطة (سي.بي.إس) التلفزيونية الأمريكية إنه يريد إنهاء الخلاف الذي بدأ في الخامس من يونيو/ حزيران مع السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

وأضاف لبرنامج (60 دقيقة) في مقابلة بثت الأحد “لا شيء فوق كرامتنا وسيادتنا لكننا نريد إنهاء (الخلاف). أقول ذلك دائما… إذا ساروا مترا واحدا تجاهي فسوف أسير عشرة آلاف ميل تجاههم”.

وقال الشيخ تميم إن ترامب أبلغه “لن أقبل أن يتشاجر أصدقائي فيما بينهم”. وأضاف أن ترامب عرض عليه خلال محادثات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول استضافة محادثات في الولايات المتحدة.

وقال الشيخ تميم “قلت له على الفور ’سيدي الرئيس نحن جاهزون تماما. فأنا أدعو للحوار من اليوم الأول’” مضيفا أن الاجتماع كان من المفترض حدوثه قريبا جدا وإنه لم يسمع ردا من الدول الأخرى.

وفي حديثه مع محطة (سي.بي.إس) قال الشيخ تميم مجددا إن قطر لن تغلق قناة الجزيرة كما تطالب الدول الأربع التي تتهم القناة بالانحياز والتدخل في شؤونها.

وقال إنه يخشى على المنطقة في حالة اتخاذ أي إجراءات عسكرية في إطار الأزمة.

وأضاف “أخشى أن تغرق المنطقة في الفوضى في حالة حدوث أي شيء… إذا حدث أي عمل عسكري”.