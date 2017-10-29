البحرين تدعو لتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي

قال وزير خارجية البحرين إن الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس مؤكدا في تغريدة له على تويتر إن بلاده لن تحضر القمة الخليجية إذا لم تغير قطر موقفها.

وأضاف الوزير “إن كانت قطر تظن أن مماطلتها وتهربها الحالي سيشتري لها الوقت حتى قمة مجلس التعاون القادمة فهي مخطئة. فإن ظل الوضع كما هو فهي قمة لن نحضرها”.

وأكد أن “الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس حتى تحكم عقلها وتتجاوب مع مطالب دولنا وإلا فنحن بخير بخروجها من المجلس”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل والتجارة مع قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بسبب دعم الأخيرة للإرهاب.