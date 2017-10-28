وزيرة الجيوش الفرنسية تزور الإمارات‎

المصدر: ا ف ب

وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، السبت، إلى الإمارات العربية المتحدة، قادمة من الهند في زيارة تستمر 24 ساعة بهدف تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

وتأتي زيارة بارلي قبل أقل من أسبوعين من زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيشارك في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر في احتفال تدشين متحف اللوفر في أبوظبي.

وستلتقي بارلي الأحد، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، “بهدف تعزيز علاقات الدفاع الثنائية ومناقشة التحديات الإقليمية”، وفق بيان فرنسي.

وبحسب البيان “ستبحث بارلي مع ولي عهد أبوظبي إضافة إلى القضايا الإقليمية، ملف بيع المقاتلة الفرنسية رافال الذي لا يزال موضع مباحثات بين باريس وأبو ظبي منذ أعوام.