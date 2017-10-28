دبي تطلق منطقة حرة للتجارة الإلكترونية بكلفة 2.7 مليار درهم

أطلقت إمارة دبي مشروع أول منطقة حرة متخصصة بقطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتكلفة 2.7 مليار درهم (735 مليون دولار).

وجاء إطلاق المشروع الجديد باسم “دبي كوميرسيتي” خلال مؤتمر، اليوم السبت، في دبي.

والمشروع مشترك بين المنطقة الحرة بمطار دبي – دافزا، ومجموعة وصل لإدارة الأصول المملوكة بالكامل لحكومة دبي.

ويأتي المشروع وسط توقعات بنمو حجم مبيعات سوق التجارة الإلكترونية بدول الخليج إلى 20 مليار دولار بحلول 2020.

ويمتد المشروع على مساحة 2.1 مليون قدم مربع، منها مساحة البناء للمكاتب والوحدات اللوجستية 207 آلاف متر، بمساحة تأجيرية 176 ألف متر.

ويمثل “كوميرسيتي”، انطلاقة نحو تحديث البنية التشريعية للتجارة الإلكترونية إقليميًا، بالاستفادة من مذكرة التفاهم بين “دافزا” و”الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية”، أحد الاتحادات التابعة لـ “مجلس الوحدة الاقتصادية العربية” في جامعة الدول العربية.

ويستند اقتصاد دبي في القسم الأكبر منه على قطاعي العقارات والسياحة، وتمثل العائدات النفطية 4 بالمئة فقط من عائدات الإمارة.