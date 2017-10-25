محمد بن زايد: المشاريع التي يعلن عنها محمد بن سلمان مثال للإمكانيات العظيمة للسعودية

قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء إن السعودية تقود المنطقة في سعيها للاستقرار والتنمية، معتبرا “المشاريع الجبارة التي يعلن عنها محمد بن سلمان مثال للإمكانيات العظيمة للمملكة”.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد في تغريدات على حساب رسمي باسمه على موقع “تويتر” أن “المملكة بقيادة سلمان وبما تمتلكه من رصيد حضاري، وتتمتع به من مقومات طبيعية وبشرية قادرة على تحفيز وتفعيل المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي”.

ومن جهته وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، خطاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتطلعه إلى المستقبل بالعقلاني والمحير للتطرف والمتطرفين.

وقال قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “خطاب الأمير محمد بن سلمان بعقلانيته وتطلعه إلى المستقبل يحيّر التطرف والمتطرفين، توجه يضع المملكة في موقعها القيادي، المنطقة اليوم أكثر تفاؤلاً”.

وأبدى قرقاش إعجابه بتغطية الصحافة الغربية الإيجابية لإطلاق الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، مشروع “نيوم”، في إطار “رؤية 2030” من أجل التركيز على استقطاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع.

وقال في تغريدة أخرى “كم هو جميل أن تقرأ الصحافة الغربية هذا الصباح وتجد التغطية الإيجابية عن السعودية ومشاريعها وطموحها، التفاؤل بالسعودية تفاؤل بمستقبل المنطقة”.