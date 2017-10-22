البحرين تعلن تفكيك خلية “إرهابية” كانت تستهدف “قوة الدفاع”

أعلن جهاز مكافحة “الإرهاب” في البحرين، اليوم الأحد، تفكيك خلية “إرهابية”، كانت تعتزم تنفيذ عمليات ضد “قوة دفاع البحرين”، وفق رئيس القضاء العسكري البحريني العميد حقوقي، يوسف راشد فليفل.

ونقلت صحيفة “الأيام” المحلية عن فليفل قوله :”إن الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين، نفذت “خطوة استباقية” بناء على معلومات وردت إليها، وتمكنت من القبض على خلية إرهابية استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين”.

وأشار فليفل إلى أن النيابة العسكرية خلصت بعد إنهاء تحقيقاتها إلى إحالة المتهمين في هذه القضية إلى المحكمة العسكرية المختصة.

وأحيلت القضية إلى المحكمة العسكرية الكبرى ،وسيتم من قبلها تحديد الميعاد المقرر لجلسة المحاكمة، علمًا بأن الضمانات القضائية كافة سيتم توفيرها بموجب ما نص عليه القانون.