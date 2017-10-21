قرقاش يوجه رسالة إلى قطر قبيل القمة الخليجية.. فماذا قال؟

جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم السبت، ضرورة أن تراجع قطر موقفها قبيل بدء القمة الخليجية المقبلة.

وقال قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه “مع اقتراب موعد القمة الخليجية المقبلة، العقل والحكمة والمنطق أن تراجع الدوحة سجلها لتنهي أزمتها، الكرة في ملعبها وهي تدرك المطلوب منها”.

مع إقتراب موعد القمة الخليجية القادمة العقل و الحكمة والمنطق أن تراجع الدوحة سجلها لتنهي أزمتها، الكرة في ملعبها وهي تدرك المطلوب منها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 21, 2017

ومن المقرر أن تنعقد القمة الخليجية المقبلة في كانون الأول/ديسمبر المقبل في دولة الكويت.

وتعصف بالدول الخليجية أزمة بدأت في 5 حزيران/يونيو الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر؛ بدعوى دعمها للإرهاب.