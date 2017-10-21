قرقاش يوجه رسالة إلى قطر قبيل القمة الخليجية.. فماذا قال؟

قرقاش يوجه رسالة إلى قطر قبيل القمة الخليجية.. فماذا قال؟

المصدر: فريق التحرير

جدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم السبت، ضرورة أن تراجع قطر موقفها قبيل بدء القمة الخليجية المقبلة.

وقال قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه “مع اقتراب موعد القمة الخليجية المقبلة، العقل والحكمة والمنطق أن تراجع الدوحة سجلها لتنهي أزمتها، الكرة في ملعبها وهي تدرك المطلوب منها”.

ومن المقرر أن تنعقد القمة الخليجية المقبلة في كانون الأول/ديسمبر المقبل في دولة الكويت.

وتعصف بالدول الخليجية أزمة بدأت في 5 حزيران/يونيو الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر؛ بدعوى دعمها للإرهاب.

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